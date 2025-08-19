El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 04:00 y las 10:00, cuando las temperaturas comenzarán a ascender. La temperatura mínima se registrará en torno a los 15 grados durante la madrugada, mientras que se prevé que alcance un máximo de 25 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 63% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente cuando la temperatura se acerque a su pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 35% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se anticipan tormentas.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:29, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un respiro del calor del día. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la frescura del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.