El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será constante, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 55% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Silleda experimente lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00, alcanzando un 80%. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante ese período.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo notable, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada brevemente por la lluvia ligera. Los momentos más nublados se presentarán en la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se espera una ligera mejora en las condiciones del cielo.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de la naturaleza con la precaución de estar preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.