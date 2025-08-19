El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que aportará un ambiente fresco y suave. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. Este rango de temperaturas permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el agobio del calor extremo, ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan los planes de los visitantes y residentes. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad puede variar a lo largo del día.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en rutas de senderismo o explorando el encanto del pueblo. Con un poco de viento fresco y un ambiente acogedor, será un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.