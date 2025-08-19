El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 85%, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 15 grados a media mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad que irá disminuyendo, hará que la sensación térmica sea más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 17 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente, pero en general se mantendrá en la misma franja.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se han mantenido durante el día podrían dar paso a un cielo más despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.