El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y los 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 50% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura. Los vientos, que soplarán predominantemente del norte y noroeste, tendrán una velocidad que variará entre 5 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor intensidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 10% solo en la franja de la tarde, lo que sugiere que cualquier posible chubasco será muy aislado y poco significativo.

La visibilidad será buena, aunque se espera que haya momentos de bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría afectar ligeramente la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se caracterizará por un ambiente cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento y la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.