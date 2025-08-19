El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 76% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, se espera un cambio en la cobertura nubosa, con un cielo poco nuboso que permitirá que el sol brille con más intensidad. Las temperaturas alcanzarán los 21 grados hacia el mediodía, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 5 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a partir de las 2 de la tarde. A pesar de la presencia de nubes, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de probabilidad hasta las 2 de la tarde y un ligero aumento a un 75% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las lluvias serán escasas y no se espera que afecten significativamente las actividades diarias.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas a la noche.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a posibles intervalos nubosos y ligeras lluvias en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.