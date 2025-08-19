El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados en la madrugada, descendiendo ligeramente a 17 grados a media mañana, y subiendo hasta alcanzar un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas pico de calor. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada podría generar un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones de tormenta ni precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela pueden disfrutar de un día seco y soleado.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o visitas a la playa. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. Las nubes altas que se presentaron por la mañana volverán a hacer su aparición, pero no se espera que afecten significativamente la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en Redondela.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.