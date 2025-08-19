El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, en Pontevedra, se espera un día mayormente nublado con intervalos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente entre las 3 y las 8 de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 24 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 57% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 12 y 21 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea mínima durante todo el día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 75% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las precipitaciones serán escasas. Se prevé que la lluvia, si se presenta, será muy ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

Los vientos serán predominantemente del norte y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas. Esto puede generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pontevedra se perfila como cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y una brisa refrescante. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se anticipan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.