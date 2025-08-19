El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con un predominio de nubes altas, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero ascenso, alcanzando los 24 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo por la mañana, se tornará más confortable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 12 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 0.1% de probabilidad, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente las actividades diarias. La mayor probabilidad de lluvia se concentrará entre las 14:00 y las 20:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado a poco nuboso durante la mañana, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque sin llegar a cubrir completamente el cielo. Las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un aspecto pintoresco al cielo de Pontecesures.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente tranquila y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un viento suave y una baja probabilidad de lluvia, Pontecesures se prepara para un día que promete ser placentero para sus habitantes y visitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.