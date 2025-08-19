El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 28 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 19 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 13 grados hacia el amanecer.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, situándose en un 71% hacia la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se eleven.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste y norte, con velocidades que variarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se estima que esta será mínima, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo podría nublarse un poco, las posibilidades de que se produzcan lluvias son muy bajas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:45 y poniéndose a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.