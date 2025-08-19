El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de agosto de 2025, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 66% a las 13:00 horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad se estabilizará en torno al 61% y 65%, lo que proporcionará un ambiente más cómodo.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia el mediodía, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.
No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta las 18:00 horas. Sin embargo, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29 horas. En resumen, será un día agradable en Ponte Caldelas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y la posible aparición de nubes altas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Condenan a Carrefour por despedir a un trabajador que llevó pastelitos a la oficina el día de su cumpleaños
- Nueva vida para el «yate fantasma» que llegó a Vigo sin acabar hace casi cuatro años
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- Davila 17/08/2025