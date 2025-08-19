El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 66% a las 13:00 horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad se estabilizará en torno al 61% y 65%, lo que proporcionará un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia el mediodía, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta las 18:00 horas. Sin embargo, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29 horas. En resumen, será un día agradable en Ponte Caldelas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y la posible aparición de nubes altas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.