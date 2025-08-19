El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 78% al inicio del día, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada, alcanzando un 57% en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa en la tarde, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. Esto sugiere que, si bien podría haber algunas gotas, no se anticipa que afecten significativamente las actividades al aire libre.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un leve aumento en la velocidad del viento. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.