El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se alternarán momentos de sol con intervalos de nubes poco densas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 24 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas pico. La combinación de temperaturas agradables y una humedad en descenso hará que el tiempo sea bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 32 km/h. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula en la mayoría de los periodos, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:29. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre y de las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.