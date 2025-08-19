El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 21 grados , proporcionando un ambiente cálido y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. En las horas más activas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima racha, llegando a 44 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen realizar actividades en la costa o en zonas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas que, en su punto más alto, alcanzarán los 24 grados .

A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más fresca en las horas de la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados , lo que es ideal para disfrutar de un paseo por la playa o una comida al aire libre. Hacia el final de la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias.

La puesta de sol está programada para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con el cielo despejado y las nubes altas, los colores del ocaso prometen ser vibrantes y dignos de una fotografía.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando al máximo lo que el tiempo tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.