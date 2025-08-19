El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera en O Rosal un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 16:00 horas. A esta hora, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente cuando la temperatura alcance su pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en las horas de la tarde, especialmente en zonas abiertas. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, y no se esperan fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar las actividades al aire libre. En resumen, O Rosal disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a aprovechar el verano en su plenitud.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.