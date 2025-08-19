El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 76% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser notable en las horas centrales. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada podría hacer que algunos residentes busquen refugio en la sombra o en interiores frescos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de O Porriño pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan tormentas, la alta humedad en las primeras horas podría generar algunas nubes bajas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la calidad del día.

La puesta de sol está programada para las 21:29, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de verano. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.