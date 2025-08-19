El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando con períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. La mañana comenzará con temperaturas de 20 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas de la tarde, antes de repuntar hacia el final del día. La sensación térmica será moderada, gracias a la brisa que soplará desde el norte, con velocidades que alcanzarán los 36 km/h en los momentos más intensos.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente hasta un 72% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque sin expectativas de tormentas.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del norte y noroeste. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 20:00 horas, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento fresco contribuirá a mantener las temperaturas agradables, haciendo que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes podrán disfrutar. La combinación de nubes altas y la luz del atardecer promete un final de día pintoresco.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento fresco que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo moderado y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.