El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados al amanecer y descenderán ligeramente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo mantenga su carácter poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que rondarán los 2 a 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al atardecer.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y deportivas en la costa y en el interior del municipio.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a unos agradables 19 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en las playas o miradores de la zona.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.