El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en algunos momentos, especialmente durante las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.