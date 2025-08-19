El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera en Moraña un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los primeros periodos del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas, y manteniéndose estables durante la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y bajando a un 61% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco al final de la jornada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay un leve riesgo de lluvia escasa hacia la tarde, con una probabilidad del 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones previstas son mínimas, con un acumulado de solo 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con un cielo poco nuboso y pasando a un estado más nuboso hacia la tarde, con la posibilidad de un cielo cubierto en las horas posteriores. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y agradable.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde. Las condiciones son propicias para actividades al aire libre, siempre considerando la ligera posibilidad de lluvia.

