El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde. A medida que avance el día, se prevé que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso en las horas centrales, pero sin llegar a despejarse completamente.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un inicio de jornada con valores alrededor de 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando picos de hasta 26 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avancen las horas, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 59% hacia la tarde.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte y noroeste, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura en el ambiente.

En términos de precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de precipitación en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta probabilidad se mantiene baja, en torno al 25%.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo, aunque se recomienda estar preparados para la posibilidad de un cielo nublado y temperaturas variables. La combinación de nubes altas y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza en Mondariz, siempre con precaución ante la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.