El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y alcanzando un 93% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser notable en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que los residentes y visitantes de Moaña tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Solo se prevé una ligera posibilidad de lluvia en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 5% de probabilidad, lo que indica que es poco probable que se produzcan lluvias significativas. Esto hace que el día sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o picnics en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. Las nubes altas persistirán, pero no se espera que afecten la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Moaña podrán disfrutar al final del día.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente despejado, cálido y con poco riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.