El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 78% al 85%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que realmente es.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 08:00 y las 11:00 horas, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se espera que lleguen a los 23 grados . La brisa será suave, con vientos provenientes del oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas del día.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 80% en este periodo. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Meis tengan precaución y estén preparados para posibles chubascos ligeros.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 22 grados , mientras que la humedad relativa podría aumentar, generando un ambiente más denso. Los vientos continuarán soplando desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más ventosas de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas bajen a unos agradables 19 grados . La visibilidad será buena, y la humedad comenzará a estabilizarse. La puesta de sol se producirá a las 21:30 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, ofrecerá momentos de sol y calidez, seguido de un regreso a condiciones más tranquilas y despejadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.