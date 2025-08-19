El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, que comenzarán a despejarse hacia el mediodía, dando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 66% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será predominante, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la vida cotidiana.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, donde se estima un 70% de probabilidad de lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm. Por lo tanto, no se anticipan interrupciones significativas en las actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo volverá a cubrirse con intervalos nubosos, pero sin que esto implique un cambio drástico en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 19 grados a última hora del día. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el día en Meaño se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre nubes y claros. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta la ligera posibilidad de lluvias en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.