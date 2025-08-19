El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 7 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al oeste, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, con rachas de hasta 34 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, lo que podría ser ideal para actividades como la navegación o el surf.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para actividades al aire libre, paseos por la playa o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:29.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.