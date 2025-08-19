El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 51% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja de lluvia durante la mañana, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un registro de 0.1 mm de lluvia, lo que sugiere que cualquier precipitación será ligera y no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, a medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.