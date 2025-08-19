El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 84% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender ligeramente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 20 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

Por la tarde, el cielo experimentará un cambio, con un aumento en la nubosidad. A partir de las 14:00 horas, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 75%. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 22 grados, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 70%. Es recomendable que los residentes y visitantes estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde, provenientes del oeste-noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

Al caer la tarde y acercarse la noche, el cielo volverá a despejarse, con una tendencia hacia un ambiente más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:31 horas. La noche se presentará despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día variado, con temperaturas agradables, posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución de estar atentos a los cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.