El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables que rondan los 19 grados , acompañadas de una humedad relativa del 76%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado y seco.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance rachas de hasta 39 km/h. Este viento fresco será un alivio ante el calor del día, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento, predominantemente del norte y noroeste, contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 55% al final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

La puesta de sol está prevista para las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de A Guarda no querrán perderse. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser vibrantes y dignos de admiración.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para pasear por la costa, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque. La combinación de buen tiempo y un ambiente fresco gracias al viento del norte hará que sea un día memorable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.