El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 88% durante la noche. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades de hasta 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde, con dirección predominante del noroeste. Esta brisa puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la aparición de nubes altas que podrían dar un aspecto diferente al paisaje, aunque no se espera que esto afecte la temperatura ni genere precipitaciones. La visibilidad podría verse ligeramente reducida en algunos momentos debido a la bruma que se presentará en las primeras horas de la mañana, pero se disipará rápidamente.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, ausencia de lluvia y un viento que aportará frescura, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas. Los residentes deben estar atentos a la evolución del viento, especialmente en la tarde, cuando se prevén ráfagas más fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.