El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 21°C hacia la tarde y bajando a 19°C por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 6 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la dirección del viento podría variar ligeramente, pero se mantendrá predominantemente del norte y noroeste.

Respecto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias muy ligeras, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a lluvias significativas.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Los ciudadanos de Forcarei pueden planificar sus actividades al aire libre con la precaución de que el tiempo será fresco y nublado, pero sin la amenaza de lluvias intensas o tormentas.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará una sensación de frescura. Se recomienda a los habitantes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.