El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La nubosidad variará, con momentos de cielo poco nuboso y otros en los que se presentará un panorama más nublado. En particular, se anticipa que durante la tarde, entre las 14:00 y las 20:00 horas, la nubosidad será más intensa, con un 80% de probabilidad de precipitación, aunque las lluvias se prevén escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, el viento será más notable, especialmente en las horas de la tarde, cuando la dirección del viento cambiará a noroeste.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que, a pesar de la nubosidad y la posibilidad de algunas gotas de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la alta humedad podría generar algo de neblina en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando valores cercanos a los 18 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:29, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.