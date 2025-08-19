El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan, aunque en algunos momentos se presentarán claros, especialmente hacia el mediodía.

La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores. A medida que el día avance, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 60% en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 90%. Esto sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean intensas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, si bien hay posibilidad de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas del día.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad. Los habitantes de Cuntis deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de momentos soleados intercalados con nubes y, potencialmente, algunas gotas de lluvia en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.