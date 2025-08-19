El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 3 y las 10 de la mañana, cuando las condiciones serán mayormente despejadas. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados y alcanzarán un máximo de 24 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 59% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente sofocante, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con un 80% de probabilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. Esto significa que, aunque el cielo podría nublarse, no se anticipan lluvias significativas que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:30. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Catoira, con un tiempo cálido y mayormente soleado, aunque con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.