El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 3 y las 7 de la tarde, cuando las condiciones serán más favorables para disfrutar del aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados a las 16:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 83% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 71% por la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 17:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando las condiciones pueden variar ligeramente.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deportes al aire libre o simplemente relajándose en un parque.

