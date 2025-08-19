El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 18 grados, y descenderán ligeramente hacia la tarde, manteniéndose en torno a los 21 grados en las horas previas al ocaso.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento podría ser un alivio ante las altas temperaturas y la humedad, proporcionando un respiro a los habitantes de Cangas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, el día en Cangas se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de lluvias y el tiempo templado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.