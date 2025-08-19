El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo variado que alternará entre momentos de sol y nubes. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente. Se prevén intervalos nubosos con la posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 75%. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulados de hasta 0.1 mm, es recomendable que los residentes y visitantes de Cambados lleven consigo un paraguas o impermeable, por si acaso.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. La brisa del mar, proveniente del noreste, aportará algo de frescura, con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes podrían reducirla ligeramente durante los momentos de mayor nubosidad. La salida del sol se producirá a las 07:46 y se pondrá a las 21:30, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 19 grados. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos y actividades nocturnas en la localidad.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente cálido y soleado, con algunas nubes y la posibilidad de lluvia ligera en la tarde. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para cambios en el tiempo, pero en general, se anticipa un día agradable para disfrutar de la belleza de esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.