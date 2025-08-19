El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se ha mantenido con nubes altas, lo que ha permitido que la temperatura se mantenga en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura era de 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y estabilizándose en 17 grados durante las horas más tempranas del día.
A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, lo que favorecerá la entrada de luz solar y permitirá que la temperatura aumente gradualmente. Para las 10:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, y a mediodía, podría llegar a los 20 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% y descendiendo a un 70% hacia el mediodía, lo que podría generar una sensación de calor moderada.
El viento, que soplará principalmente del noreste, será suave durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. A medida que el día avanza, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio agradable a las temperaturas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumenta a un 85%. Esto podría traducirse en algunas gotas ligeras, pero no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.
La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 21:00 horas se sitúe en torno a los 22 grados.
El ocaso se producirá a las 21:29, marcando el final de un día que, aunque podría tener algunas nubes, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables. Los residentes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día mayormente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre atentos a la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.
