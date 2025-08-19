El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se ha mantenido con nubes altas, lo que ha permitido que la temperatura se mantenga en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura era de 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y estabilizándose en 17 grados durante las horas más tempranas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, lo que favorecerá la entrada de luz solar y permitirá que la temperatura aumente gradualmente. Para las 10:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, y a mediodía, podría llegar a los 20 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% y descendiendo a un 70% hacia el mediodía, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El viento, que soplará principalmente del noreste, será suave durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. A medida que el día avanza, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio agradable a las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumenta a un 85%. Esto podría traducirse en algunas gotas ligeras, pero no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 21:00 horas se sitúe en torno a los 22 grados.

El ocaso se producirá a las 21:29, marcando el final de un día que, aunque podría tener algunas nubes, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables. Los residentes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día mayormente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre atentos a la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.