El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, las nubes altas volverán a dominar el cielo, pero sin que esto implique la posibilidad de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando su pico en la tarde y comenzando a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 72% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 68% al final del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar un poco esta sensación, proporcionando un alivio en los momentos de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 5 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en la mayoría de los periodos, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.