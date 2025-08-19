El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Barro se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 57% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del oeste y noroeste, ayudará a mitigar un poco la sensación térmica.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas. Durante la mañana y la tarde, se prevé que no haya lluvias significativas, aunque hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es tan baja que no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará con una velocidad que variará entre 6 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque habrá momentos de calma, también se experimentarán ráfagas más fuertes, especialmente en las zonas abiertas. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría traer consigo un ligero frescor en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alrededor de 19°C. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:29 horas.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y una brisa suave. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde, la mayoría de los residentes podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.