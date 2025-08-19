El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente estable en Baiona. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente a partir de las 2 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en ningún momento del día.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día. La sensación térmica será cómoda, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 88% a última hora, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Durante la mañana, las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 4 km/h, aumentando a medida que avance el día.

No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:29, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día mayormente soleado y agradable. En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque se nublará ligeramente, no traerá consigo lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.