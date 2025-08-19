El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 26 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 38 km/h. Estas condiciones de viento podrían ser más notorias en las horas de la tarde, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre. A pesar de la intensidad del viento, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.