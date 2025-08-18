El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado durante las horas más cálidas del día. La brisa marina, que soplará desde el norte y noreste, será un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad que variará entre 5 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 39 km/h. Esto podría generar un ambiente propicio para la práctica de deportes náuticos, como la vela o el windsurf, especialmente en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las probabilidades de tormenta también son inexistentes, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para paseos por la playa o cenas al aire libre.

En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de Vilanova de Arousa, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa refrescante, es el momento perfecto para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá intervalos de sol que permitirán disfrutar de momentos de claridad. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.