El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá intervalos de sol que permitirán disfrutar de momentos de claridad. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de Vilagarcía que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque es poco probable que esto afecte las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves de 3 a 4 km/h por la mañana y aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

El orto se producirá a las 07:44 y el ocaso será a las 21:32, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se observarán algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá, dejando paso a un cielo claro y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 18 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.