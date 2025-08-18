El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes será mínima, permitiendo que el sol brille con fuerza y que las temperaturas se eleven gradualmente.

Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados hacia las 3 y 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, se prevé un ligero descenso a 16 grados, que se mantendrá hasta las 7 de la mañana. A medida que el sol comience a elevarse en el horizonte, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 27 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 2 y las 4.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, rondando el 81% al inicio del día, pero disminuirá gradualmente a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 65% a las 11 de la mañana y bajando hasta un 44% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 1 y 2 metros por segundo. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección norte y noroeste, aumentando su velocidad, alcanzando hasta 10 metros por segundo en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

En resumen, hoy en Vilaboa se presentará un tiempo cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.