El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido pero con una sensación de humedad notable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que algunos residentes sientan un ligero malestar, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque la nubosidad podría hacer que el sol no se sienta tan intenso como en días despejados.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, predominando del norte. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución si se realizan actividades al aire libre.

Los amaneceres en Vila de Cruces serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:42, mientras que el ocaso se producirá a las 21:30, ofreciendo una larga jornada de luz. A medida que el día avance, la atmósfera se tornará más fresca por la noche, con temperaturas que descenderán a 17°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el día de hoy en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo cálido y nublado, sin lluvias, con un viento moderado que ayudará a mitigar la sensación de calor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de un ambiente bochornoso.

Hoy, 18 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y templada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados a las 17:00 horas. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 14 grados , acompañadas de una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.