El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje, especialmente en las horas centrales, donde la visibilidad será óptima y el sol brillará con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 62% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que los vigueses realicen sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, especialmente en las zonas costeras, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre o en la playa.

La salida del sol se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 21:31, lo que brinda a los vigueses una larga jornada de luz solar para disfrutar. Este clima favorable es ideal para paseos por la ciudad, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques y jardines de la zona.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo el buen tiempo que se anticipa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.