El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad será más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé una mejora en las condiciones, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente más soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y descenderá hasta un 39% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, principalmente del norte. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando el viento soplará con mayor fuerza, alcanzando hasta 33 km/h.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 5%. Esto sugiere que, aunque el cielo estará nublado, las condiciones para la lluvia son mínimas.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado hacia la tarde, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día. En resumen, Valga experimentará un día de contrastes, comenzando con nubes altas y culminando en un ambiente más despejado y cálido, con un viento que aportará frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.