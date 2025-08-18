El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y confortable, lo que contribuirá a una sensación térmica más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 3 a 4 km/h, pero a medida que el día avanza, se intensificará, especialmente en la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 52 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El orto se producirá a las 07:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 21:30, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos que Tui tiene para ofrecer.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, no debería ser un impedimento para disfrutar del día. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.