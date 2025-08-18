El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% al amanecer y disminuyendo a un 53% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la brisa será suave, con velocidades de alrededor de 3 a 4 km/h, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Los amantes de los deportes al aire libre deben tener en cuenta esta variable, ya que el viento podría influir en actividades como el ciclismo o la navegación.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el viento podría traer consigo algunas nubes pasajeras.

La salida del sol está programada para las 07:45, y el ocaso se producirá a las 21:30, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Las horas de luz son perfectas para disfrutar de actividades familiares, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, el día en Tomiño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante. Aprovecha este día soleado y mantente atento a las condiciones del viento si planeas realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.