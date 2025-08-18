El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 44% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para actividades como senderismo, picnics o simplemente disfrutar de un paseo por el campo.

El amanecer se produjo a las 07:44, y el ocaso está programado para las 21:30, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Soutomaior podrán aprovechar al máximo el día, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, hoy en Soutomaior se prevé un tiempo cálido, despejado y sin lluvias, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de las bellezas naturales de la región, así como para realizar actividades recreativas en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.